Dlaczego książę William nie spotkał się z bratem? Wszystko przez zachowanie Harry'ego... "Zawsze był IMPULSYWNY"

Harry to jest totalny przegryw. Zapomina, że jego brat też stracił matkę, też nie mógł pozwolić sobie na emocje i od dziecka był przygotowywany do roli króla, co wiąże się z ogromną presją. Harry tej presji nie miał, ale miał za to dokładnie takie same przywileje jak William. Chciał opuścić "firmę"? Spoko, ale późniejsze kilkuletnie jojczenie na nich jest karygodne. Teraz William też nie ma lekko. Musi wypełniać swoje zadania a przy tym ma chorą żonę i ojca i znowu musi być tym silnym, tym oparciem. Nie dziwię się absolutnie, że nie chce widzieć tego bananowca