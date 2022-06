Długonoga Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi z pracy z uśmiechem na ustach (ZDJĘCIA)

Choć Woźniak-Starak musi wstawać wcześnie rano, by zdążyć do pracy i prowadzić "Dzień Dobry TVN", to zazwyczaj wygląda na wypoczętą i zrelaksowaną. Opuszczając studio, szeroko uśmiechała się do zgromadzonych przy ulicy Marszałkowskiej fanów oraz fotoreporterów. Celebrytka pochwaliła się też stylizacją, która odsłoniła jej długie, opalone nogi. Woźniak-Starak w swoim fikuśnym kapelutku i i wysokich kozakach podreptała do Jeepa, a dobry humor zdawał się jej nie opuszczać.