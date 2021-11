Do KRRiT wpłynęły SKARGI na "Prince Charming" już po emisji pierwszego odcinka!

dziwne 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nic nie mam do takich programów. Po prostu ich nie oglądam. Jednak jest randkowy program body positive o nazwie magia nagości, w którym osoby delikatnie mówiąc nieładne rozbierają się do naga. Jest również program o przystojnych gejach jak prince charming. Jednak nie ma żadnego programu o ładnych les-bijkach. Dlaczego? Czyżby dlatego że to byłoby mało kontrowersyjne dla ludzi? A program o gejach czy magia nagości wzbudza większe kontrowersje więc jest ok? Czy powody są inne? Może polki są częściej hetero, niż polscy mężczyźni? Ale to na pewno nie.