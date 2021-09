"Motel Polska" ZNIKA z anteny TVP!

hmm 35 min. temu zgłoś do moderacji 23 4 Odpowiedz

Dzięki temu programowi było co wysyłać za granice, by pokazać, że Polska jest pełna homofobów i że dyskryminacja w Polsce to prawda. Kiedy pisali o strefach wolnych od LGBT, to linkowało się jeszcze np. do wypowiedzi tego młodego homofoba. PiS próbuje kłamać, że nie istnieje dyskryminacja, ale wielu ludzi zbiera sobie dowody, że jednak istnieje. Ten program dostarczał takich dowodów, które można było zamieszczać w Internecie. Wielu tłumaczyło to na angielski i ludzie z innych krajów współczuli.