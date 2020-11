"Motel Polska": TVP zrobiła własny "Gogglebox". Wśród gości "Diablo" Włodarczyk wyśmiewający się z TRANSSEKSUALISTKI

Telewizja Polska pod przewodnictwem Jacka Kurskiego odnotowuje pasmo samych sukcesów, głównie tych finansowych. W lutym tego roku media publiczne dostały prawie 2 miliardy złotych dotacji, co poprzedził (chwilowy) sprzeciw Andrzeja Dudy, a już powstał projekt, by podobną kwotę przelać i w 2021 roku. Tym razem ma to być specjalna poprawka do budżetu, którą wymyślił poseł Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości.

Już widać efekty potężnej inwestycji w media: Jacek Kurski zapowiedział niedawno, że utworzy kanał TVP World skierowany do Polaków mieszkających za granicą, by to właśnie z niego czerpali wiedzę o świecie, a nie, na przykład, z jakiegośtam BBC. Widzowie TVP już mogą cieszyć się z szerokiej oferty programowej, w której prawdziwą perełką jest show Motel Polska, do złudzenia przypominający format Gogglebox stacji TTV.

Mimo to TVP twierdzi, że Motel Polska to "innowacyjny format telewizyjny", w którym goście, "spotykając się w telewizyjnym motelu, recenzują i opisują współczesną Polskę. Wśród nich są osoby znane i lubiane, ale także zwykli widzowie, którzy wyróżniają się humorem, zdrowym rozsądkiem i ciekawością świata".

Humor i zdrowy rozsądek to chyba ostatnie przymioty, o które można posądzić bohaterów Motelu Polska. Obejrzeliśmy dziesiąty odcinek show, którego gościem był bokser-alimenciarz Krzysztof "Diablo" Włodarczyk ze swoim najstarszym, 18-letnim synem Cezarym. Panowie komentowali między innymi kolejny dzień Strajku Kobiet, skandal z domniemanym ukrywaniem pedofilii przez kardynała Dziwisza oraz sprawę Michała "Mammografa" Olszańskiego. Pisaliśmy o niej tutaj: Michał Olszański był nazywany przez koleżanki z redakcji "MAMMOGRAFEM": "Łapał kobiety ZA BIUST! Dziś miałby przerąbane"

Agresja budzi agresję. Przestańmy być agresywni! - tak na widok strajkujących kobiet perorował bokser, który w 2016 roku szarpał się z byłą kochanką, która odmówiła mu seksu.

Jak kobiety przyzwalały na takie rzeczy, no to... - skomentował z kolei sprawę Olszańskiego (zwolnionego z TVP w sierpniu tego roku), w czym zresztą wtórowali mu inni uczestnicy Motelu, sugerując, że wina leży po stronie obmacywanych kobiet. Jeśli tej kobiecie to odpowiadało... Gdyby powiedziała: "Nie dotykaj mnie! Czuję się skrępowana i nie dotykaj mnie", o tak! - "parodiował" Włodarczyk. Myślę, że niedobrze się zachował - dodał syn boksera.

Wyobraźnię Włodarczyka rozgrzała także informacja, że Victoria Volkova, pierwsza transpłciowa kobieta pojawiła się na okładce meksykańskiego Playboya.

Jak patrzę na nią... na nią/niego... yyyy... dupy nie urywa - ocenił Włodarczyk. Uważam, że promowanie transseksualizmu... Nie widzę w tym nic fajnego. Nie można powiedzieć: kobieta transseksualna. Albo kobieta albo mężczyzna.

Żeby nie oceniać jedynie Włodarczyka - jeszcze gorsze komentarze padały z ust innych uczestników Motelu: Póki nie wiedziałem, to była w porządku; Matka Boska z Guadelupe, a tu proszę, pierwszy TRANS W MEKSYKU NA OKŁADCE "PLAYBOYA"!; Jak zmyje makijaż i zdejmie te piórka, to może już nie być taka piękna; To nie jest normalne, to nie jest naturalne; To jest informacja dla ludzi, że chcemy akceptować te dewiacje. Dokąd ten świat zmierza... Chłopu cycki zrobili.

Jesteście zadowoleni z tego, na co idą Wasze podatki?