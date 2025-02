Doda eksploruje Wietnam po dramie z Pachutem. Wiemy, kim jest jej tajemniczy towarzysz

A ja jej współczuję..Kiedyś dioda kupiła sobie test na inteligencję i była tak pusta, że pokazała to na forum.popelnila przy tym tyle bledow. ze jej poziom nie osiągnął poziomu kapusty. Ja też zrobilam test Mensy. I wynik był znacznie większy od jej wyniku. Ona to kupiła.a kupić można wszystko A potem się chwaliła jaka to inteligentna. Test można zrobić w domu i korzystać z internetu . (dioda hest infantylna, poziom inteligencji bliski zeru, mitomanka) A poziom wypowiedzi, jej wulgaryzm, zachowanie lizacej męskie przyrodzenie na scenie.to .jest ewidentne.zachowanie zwyklej..k..wy.I mam pytanue..czy to prostytuta? Tak pytam.Zaden porządny facet nie chce mieć kontaktu z tak skompromitowaną prostaczką zero zera, dno dna.jej zostaje remiza strażacka w psiej wolce lub klepisko w ciechanowku.poza tym powinna siedzieć.. w krzywancu. Pamiętacie jak ten przymul intelektualny oznajmił, że 90 letnia matka dostała raka, bo szulim głośno powiedziaka-.że 89 letni ojciec lowelas ma nieślubne dziecko .I teraz robią film o tej patologii społecznej. Babon ma 60 lat, a poziom deski klozetowej. Istny burak z gradobicia