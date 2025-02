Doda wspomina aferę z Haidarem i oskarżenia, że nasłała na niego mafię: "Nie byli wysłani gangsterzy, to byli normalni faceci"

Doda o próbie zrobienia z niej "szefowej mafii". Wróciła do afery z Emilem Haidarem

W ciągu ostatnich kilku lat prawnik mojego eks, czyli Haidara, bardzo się przyłożył w współpracującymi mediami i dziennikarzami, którzy pisali tytuły pod jego dyktando, żeby zrobić ze mnie turbo-gangsterkę, wielką szefową mafii i kryminalistkę. Na szczęście się nie udało. Ale niestety, ludzie którzy lubią pławić się w takich plotkach, nie mają autorefleksji i nie umieją spojrzeć na sprawę z rozsądkiem, łykają to jak młode pelikan. To była walka z wiatrakami, czasami z armatą na wróbla i to ja byłam wróblem i naprawdę ciężko mi było wstawać z kolan, jak czytałam te rzeczy - przyznała.

W ogóle, czy ktokolwiek widział tych "gangsterów", których niby ja nasłałam? Jak będziecie mieli gorszy nastrój, to wygooglujcie sobie tych gangsterów, którzy obok mafii nigdy nie stali. Bardziej wyglądają jak emerytowani ochroniarze z brzuszkiem, tacy starsi panowie, którzy poszli negocjować w takich sweterkach w jodełkę (...). Nie byli wysłani żadni gangsterzy, to byli normalni faceci, którzy mieli negocjować, żeby Haidar dał mi święty spokój - wspominała.

Normalnie się umówili z nim na spotkanie, on normalnie ich przyjął w swoim gabinecie, po czym powiedział: "Wiecie co, to może przyjdźcie następnego dnia, dogadamy się lepiej". Po czym oni, idioci, przyszli następnego dnia. Gdyby ktokolwiek mi powiedział, że "to jest jakaś zasadzka, nie przychodźcie"..., oni przyszli. Nikt nikogo nie straszył, nikt nikomu nie machał pistoletem przed głową. Na jakiej podstawie normalna osoba jest powodem do zamykania kogoś w więzieniu, do zastraszania, robienia pozwów i udawania, że ktoś jest jakimś gangiem? - zastanawiała się Doda.