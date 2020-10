"Dojrzały" Daniel Martyniuk opłakuje stratę prawa jazdy i żali się: "Mama nie ma czasu, żeby mnie WSZĘDZIE WOZIĆ"

Daniel Martyniuk przez wiele miesięcy walczył o to, aby zostać naczelnym polskim patocelebrytą. Udało mu się to w końcu dzięki brutalnemu rozwodowi z matką swojego dziecka, którą potem wspaniałomyślnie obrażał na Instagramie. Pomogła mu w tym zresztą jego mama, Danuta "pozamykajcie te mordy" Martyniuk , która publicznie utytułowała była synową "za*raną g*wniarą".

Wygląda na to, że rozwód Daniela Martyniuka i Eweliny z Russocic okazał się dla jedynego syna "króla disco polo" jedynie medialnym paliwem, z którego nadal skwapliwie korzysta. Z nieznanych przyczyn patocelebryta uznał, że dobrym pomysłem będzie spowiedź na łamach Super Expressu, której kolejna część ukazała się we wtorek. Dowiadujemy się z niej między innymi, że Daniel ma już podobno na oku nową sympatię .

Danuta Martyniuk pod sądem

Zanim jednak syn Zenka i Danusi rozpocznie nowe życie u boku "pięknej Hiszpaneczki", to ma do załatwienia kilka spraw w kraju. Mowa oczywiście o pracach społecznych i kolejnych sprawach, które wytoczono mu za liczne przewinienia . Sam patocelebryta patrzy jednak w przyszłość z optymizmem.

Jeżeli zastanawialiście się natomiast, która z konsekwencji rozlicznych przewinień uwiera go najbardziej, to on sam twierdzi, że utrata prawa jazdy. Dodatkowo 31-letni Daniel żali się, że Danusia nie ma czasu wozić go po mieście, co jest dla niego podobno ogromnym problemem.