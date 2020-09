Danuta "pozamykajcie te mordy" Martyniuk zachęca byłą synową: "Niech się WEŹMIE DO ROBOTY, a nie ZDZIERA Z ZENKA"

Trzeba przyznać, że dawno w polskim show biznesie nie było tak barwnej postaci, jak Danuta Martyniuk. Choć poprzeczka była już zawieszona bardzo wysoko, pod tym względem udało się jej przebić samego Daniela. Jeszcze do niedawna wydawało się, że rodzicielka krnąbrnego celebryty raczej stara się załagodzić rodzinną dramę, deklarując, że "kocha Ewelinę jak własną córkę", to już prośbą o "pozamykanie mord" do krytykujących postępowanie jej jedynego syna dała do zrozumienia, że nie zamierza załatwiać prywatnych spraw Martyniuków i Golczyńskich w domowym zaciszu.