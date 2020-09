Była teściowa Daniela Martyniuka prostuje: "Ewelina nie wyszła za Daniela dla pieniędzy, BO MAMY SWOJE"

DYSTANS 18 min. temu zgłoś do moderacji 15 21 Odpowiedz

Już jej tak nie wypominajcie tych alimentów. Wygląda jak rekompensata za dożywotnią samotność, bo kto się z byłą po Martyniuku będzie chciał wiązać? A jej rówieśnice będą zamężne z normalnymi chłopakami, zakładały rodzinę we właściwym czasie a ona będzie mieć krzyż pański z dziewuchą po Martyniuku zwłaszcza w okresie jej dojrzewania. Tak stracone życie jak ona to mało kto ma, a pieniędzmi pocieszają się płytcy ludzie ale jej tylko to zostało.