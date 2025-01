Dolph Lundgren "przyłapany" na randce z MŁODSZĄ O 39 LAT żoną. Zakochani postawili na dopasowane stylizacje

Niejeden mężczyzna chciałby tak wyglądać (i nie mam na myśli kwoty, jaką Dolph ma na sobie). Po prostu - mimo upływu lat - bije od niego taki magnetyzm, charyzma i męskość, że aż miło popatrzeć. Mimo, że nie był nigdy moim ulubieńcem kina akcji, a jego gra aktorska jakoś mnie drażniła i męczyła, to muszę przyznać, że na zdjęciach z młodości wygląda wspaniale i posągowo. Nie chodzi o mięśnie, całe to "opakowanie", ale o sposób pozowania na nich, jego dumną i silną postawę; spojrzenie i "aurę". Coś niesamowitego, naprawdę. A kobieta? Cóż, tylko oni wiedzą, co ich łączy i jak jest to silne. Myślę, że ani ona, ani on nie przejmują się opinią innych, tym bardziej - obcych, anonimowych komentujących z całego świata. Zadbana, atrakcyjna i modna para - tyle mogę o nich napisać. Reszta mnie nie interesuje.