Dominic D'Angelica i Dawid Woliński już W LUTYM rozmawiali o "Top Model"?!

tido 42 min. temu

Jak widać Pudelek wyznaje zasadę, że dzień bez Dominika to dzień stracony. Tak w ogóle to ciekawe jak dużo osób po wyrokach pracuje w telewizji i to często jako osoby publiczne. Na jego profilu 80 procent osób go broni i są to wszystkie najbardziej zalajkowane komentarze. Ilość obserwujących znacznie mu wzrosła. Ciekawe ile fanów z Polski od niego odeszło po wypłynięciu jego przeszłości.