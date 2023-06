Dominika Chorosińska prowadzi przez telefon ożywioną rozmowę, stojąc przy aucie... Radosława Majdana (ZDJĘCIA)

Dominika Chorosińska dała się poznać za sprawą występów w "M jak miłość" i szeroko komentowanych przed laty w mediach problemach małżeńskich. Dziś o dawnym kryzysie 44-latka mówi co prawda niechętnie, ale z entuzjazmem wypowiada się na temat rodziny i obrony tradycyjnych wartości.

Robi to, spełniając się w roli posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Wszechstronna Dominika Chorosińska nie ogranicza się jednak tylko do mędrkowania z mównicy o dzietności rodaczek. Jakiś czas temu np. wstąpiła do wojska.