Mąż Dominiki Chorosińskiej zdradza przepis na UDANE MAŁŻEŃSTWO w katolickim tygodniku... Weźmiecie jego rady do serca?

Dziś Chorosińscy starają się uchodzić za wzorowe małżeństwo, które pokonało kryzys i dumnie kroczy przez życie. Robią przy tym wszystko, aby właśnie tak ich postrzegano, na co dowodem jest najnowszy wywiad Michała dla katolickiego tygodnika "Dobry Tydzień". Na łamach pisma mąż obecnej posłanki PiS zaczął ostrożnie, bo od stwierdzenia, że każda sytuacja jest inna i w sumie to "nie ma co porównywać".

Co ciekawe, kilka lat temu w tym samym piśmie niemal identyczne rady dawała też Dominika. Ona również twierdziła, że małżeństwo to sztuka kompromisu.

Uważam, że jeśli ktoś założył rodzinę, to nie ma ważniejszej rzeczy niż walka o to, żeby w niej było dobrze. (...) Trzeba razem zjeść kilka beczek soli i będzie dobrze. Szukać kompromisów. Każdy z nas jest innym człowiekiem, o odmiennych doświadczeniach. Rezygnacja z własnych racji, przyzwyczajeń, to trudne zadanie. Dojrzewanie to długi i czasem bolesny proces. Mówi się: chcesz zmienić świat, zacznij od siebie - mówiła (najwyraźniej jednomyślna z mężem) Dominika.