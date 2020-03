Pozytywna Dominika Gwit nakłania do zostania w domu, prawiąc wykład o... samoakceptacji: "NIE BOJĘ SIĘ ŻYĆ"

W ostatnich tygodniach przekonaliśmy się, że ani sława, ani pieniądze nie są w stanie zatrzymać rozprzestrzeniania się koronawirusa, który w zaledwie kilka miesięcy wywrócił życie miliardów ludzi na całym świecie do góry nogami.

Aby spowolnić rozprzestrzenianie się choroby, coraz więcej osób publicznych apeluje do fanów, by zostali w domach, organizując relacje na żywo, a do każdego publikowanego na Instagramie zdjęcia dodają hasztag "stay home". "Modą" z zachodu zainspirowało się wiele polskich celebrytek, w tym między innymi Doda i Justyna Steczkowska.