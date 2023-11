Dominika Gwit w kwiecistej sukience OLŚNIEWA na premierze spektaklu (ZDJĘCIA)

Tego wieczora aktorka wyraźnie pozwoliła, by to jej kreacja grała pierwsze skrzypce i w kwestii dodatków postawiła na minimalizm. 35-latka do stylizacji dobrała mokasyny w kolorze morskiego błękitu oraz delikatną biżuterię. Całości dopełniły naturalny makijaż z podkreślonymi różem policzkami, romantyczna fryzura i dopasowany kolorystycznie manikiur. Podczas premiery Gwit ochoczo pozowała do zdjęć na ściance, pozdrawiając fotoreporterów promiennym uśmiechem. Nie odmówiła sobie także pamiątkowego zdjęcia w towarzystwie pozostałych członków obsady spektaklu.