Dominika i Grażyna Kulczyk odsłoniły nieco prywatności we WSPÓLNYM wywiadzie. "Wszyscy wiedzieli, że potrafię POSTAWIĆ SIĘ tacie"

A ja was może zadziwię ale Kulczyków znam osobiście, mieszkali przez długie lata za płotem:) Z Sebastianem chodziliśmy do jednego liceum w Poznaniu, do państwowego dodam, do Marcinka, kto z Poznania ten wie:) Bardzo przyzwoici i normalni ludzie. Ale Kulczyka to faktycznie w domu nie było zbyt często:) Na święta zawsze moi rodzice życzenia składali sobie razem. Na prawdę fajni ludzie to byli. Pani Grażyna przez długie lata wspierała uczelnie na której ja akurat studiowałam, też w Poznaniu i też państwową. Prywatnie bardzo fajni.