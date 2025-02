Dominika Kulczyk i Jan Lubomirski byli parą jak z bajki: "Nie mówimy do siebie Wasza Książęca Wysokość". Ich rozwód dla wielu był szokiem

Tata chciał nas ze sobą poznać, ale ja stworzyłam sobie w głowie stereotypowy obraz księcia: egocentryk, dziwak, odrealniony . Ja, kapitalistka, kupiłam komunistyczną propagandę o rozkapryszonej arystokracji. Jaś był jednak uparty i zdecydowany, bo na trzeciej randce powiedział niby żartem, że będę jego żoną. Rzadko spotykałam mężczyzn, którzy wiedzieli, czego chcą. Okazało się, że jest zaprzeczeniem cech, które mu wmówiłam - wspominała potem na łamach "Twojego Stylu". Czy tak trudno uwierzyć, że jak ktoś jest bogaty i pochodzi z dobrej rodziny, to jeszcze może mieć szczęście? Zakochać się? Może, proszę pani. I zapewniam panią, że nie mówimy do siebie Wasza Książęca Wysokość.

Ślub cywilny wzięli w 2001 roku i to na pokładzie samolotu lecącego do Wenecji, potem zdecydowali się też na zawarcie małżeństwa przed Bogiem. Wtedy jeszcze unikali uwagi mediów i postawili na kameralną uroczystość w gronie najbliższych. We wrześniu 2011 roku odnowili przysięgę małżeńską w Krakowie i tu było już z pompą, bo świętowali w zamku w Wiśniczu w towarzystwie ponad 700 gości. Doczekali się dwójki dzieci: Jeremiego Sebastiana , który urodził się w 2004 roku oraz Weronik Konstancji , która pojawiła się na świecie 4 lata później.

Codziennie wstaję o 6 rano - bo za punkt honoru postawiłam sobie, że to ja będę odwoziła dzieci do szkoły i do przedszkola. I choć czasami się to nie udaje, to jest taka godzina w naszym rozkładzie dnia, która jest święta - to 18. Wtedy wszyscy celebrujemy wspólną kolację - opowiadała Kulczyk w "Gali".