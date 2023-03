Dominika Ostałowska wydała oświadczenie po 13 LATACH od afery z Joanną Sydor. Tak odpowiada na zarzuty o odbicie jej partnera

Juja 38 min. temu zgłoś do moderacji 92 5 Odpowiedz

Kilkanaście lat nad tym myślała ? Szok! Rządzą nami bezczelne głupki, bezczelne głupki będą nami rządziły niezależnie od wyników , w teatrze, tv , filmie, w całej kulturze- bezczelne głupki . A my na to wszystko pracujemy . A świnie chleją za nasze, puszczają się po konferencjach i luksusowych hotelach za nasze, latają na wakacje za nasze … Posłuchajcie w jakiejkolwiek tv ile jest stowarzyszeń , związków, instytutów , startapów , zjednoczeń i cholera jeszcze wie czego - wszystko dostaje dużą kasę od samorządów albo rządów . Koryto zawsze jest pełne a świnie podgryzają i przebierają małymi nóżkami „ teraz my , my teraz, my”.