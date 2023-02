Owinięta w zielony "koc" Dominika Ostałowska powraca na salony. Bardzo się zmieniła od początków w "M jak miłość"?

Lusia 19 min. temu zgłoś do moderacji 15 4 Odpowiedz

Gdy się założy coś takiego , to można mówić , że się nawet 25 kg schudło, szal zasłania wszystko i to co dobre, i to co złe .Natomiast stały uniform tej aktorki w M jak miłość czyli czarne, szerokie spodnie i bluzka koszulowa zapięta pod szyją , wyglądają strasznie.