Bracia Mroczek są inżynierami budownictwa, Kasia Cichopek psychologiem, a Anna Mucha? Poznajcie wykształcenie gwiazd serialu "M jak miłość" (ZDJĘCIA)

Serial "M jak miłość" na antenie TVP emitowany jest od ponad 20 lat. Choć większość obsady produkcji ukończyła studia aktorskie, to format okazał się przepustką do kariery dla wielu aktorów amatorów. Ze szkołą teatralną nie była związana Katarzyna Cichopek, która występuje w serialu niemal od początku. Celebrytka swoją edukację wiązała z psychologią. O szkole aktorskiej nie myślała również jej bliska przyjaciółka, Anna Mucha. Choć od dziecka próbowała swoich sił na ekranie, to postanowiła studiować socjologię. Wykształcenie aktorskie zdobyła dopiero u szczytu sławy, gdy zaczęła uczęszczać do szkoły filmowej w Nowym Jorku.