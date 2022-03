Marcjanna Lelek z "M jak Miłość" wraca na ekran W NOWEJ ODSŁONIE. Jak dziś wygląda aktorka? (FOTO)

"M jak Miłość" do tej pory jest jednym z najchętniej oglądanych polskich seriali, dzięki któremu wielu aspirujących aktorów zdołało osiągnąć ogromny sukces w rodzimym przemyśle filmowym. Angażem w kultowej produkcji mogą pochwalić się takie gwiazdy jak Małgorzata Kożuchowska czy bracia Mroczkowie . Są też tacy, którzy, mimo współpracy z twórcami popularnej telenoweli, nie poszli w ślady znanych kolegów i na stałe opuścili aktorską ekipę.

W przerwie między studenckimi obowiązkami gwiazda postanowiła na chwilę powrócić do show biznesowego świata, pokazując się z zupełniej innej strony. Otóż widzowie będą mogli obejrzeć Lelek w jednym z odcinków popularnego programu emitowanego przez Polsat Ninja Warrior Polska. To tam aktorka będzie miała szansę popisać się swoją wytrzymałością i zdolnościami w dziedzinie sportu, co może ułatwić fakt, że od kilku lat Marcjanna trenuje wspinaczkę.