Jakub Strzelecki z "M jak miłość" ZOSTANIE KSIĘDZEM! Tak dziś wygląda rozpoznawalny niegdyś aktor (FOTO)

Warto wspomnieć, że Strzelecki to nie jedyny taki przypadek w polskim show biznesie, bo przed nim podobną decyzję podjął Maciej Czaczyk, uczestnik "Must Be the Music" i aspirujący muzyk. On z kolei wstąpił do zakonu po wydaniu debiutanckiej płyty, również poświęcając karierę na rzecz powołania.