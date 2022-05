Dominika Tajner ZARĘCZYŁA SIĘ! Celebrytka pokazała pierścionek od ukochanego (FOTO)

bbb 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

co jest z tymi ludźmi? małżeństwo z każdym napotkanym, kogo się "zna" kilka tygodni max miesięcy, potem szybki rozwód i znowu to samo? gdzie tu jest miłość i przyjaźń????? to smutne i przygnębiające