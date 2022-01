Dominika Tajner pokazała zdjęcie po operacji biustu. "Doktor zrobił to PERFEKCYJNIE"

Gdy u Dominiki Tajner wykryto trzycentymetrowego guza piersi, celebrytka szybko poddała się operacji. Na szczęście lekarzom udało się w porę wyciąć łagodną zmianę nowotworową . Była żona Michała Wiśniewskiego cieszyła się, że zabieg przebiegł sprawnie, ale wyznała też, że od czasu operacji nie była zadowolona z wyglądu swoich piersi. W rozmowie z jednym z tabloidów ogłosiła zatem, że zamierza zrobić sobie rekonstrukcję gruczołów, by znów poczuć się "w pełni kobieco".

Tajner ma to szczęście, że jako celebrytka może liczyć na różne zniżki. Niedługo po tej deklaracji zgłosiła się do niej firma, która zajmuje się organizowaniem operacji plastycznych za granicą z ofertą pomocy w zamian za stosowną reklamę. Była uczestniczka Tańca z Gwiazdami długo się nie zastanawiała i udała się na wycieczkę do czeskiej Pragi, gdzie obył się wymarzony zabieg.