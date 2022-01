Dominika Tajner relacjonuje operację REKONSTRUKCJI PIERSI w czeskiej klinice (FOTO)

Kaja 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Serio, wolałabym mieć mały biust, niż się publicznie tak upokarzać. Miałam operację powiększenia biustu, ale to była i jest moja sprawą. O tym, że będę miała operację wiedział tylko mój mąż i dzieci. Dopiero po fakcie powiedziałam przyjaciółkom, a nawet rodzicom. Nie rozumiem, jak można chrzanić o takich rzeczach, a potem mówić, że "to moje życie i moja sprawa". Nie, jeśli robisz takie rzeczy, to już jest sprawa wszystkich - takie uroki parcia na szkło. Ludzie, róbcie, co chcecie ze swoim życiem, ale zostawiajcie dla siebie to, co wasze - życie wówczas jest zdecydowanie lepsze ❤