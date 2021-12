Dominika Tajner rozstała się ze starszym o 20 lat Cypryjczykiem, ale już ma NOWEGO PARTNERA: "Pierwszy raz w życiu czuję się TAKA SZCZĘŚLIWA"

Irenka 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Niech zmienia. Lepiej to niż Janusz. Kochany i uroczy przy ludziach i wielki Pan gdy są sami. Jedyne za co można chwalić Januszy to za to, że mają stała pracę i nie piją pod sklepem tylko w domu i nie biją kobiet. Od takie wymagania dla współczesnych polskich mężczyzn, żeby nazwać ich porządnymi. A kobiety praca, zakupy, dzieci, lekcje,sniadania, obiady, desery, kolacje, porządki, wywiadówki, lekarze, urodzinki, świeta, fit figura, dobra szkola i dalej powiedzą, że Grażyna ma z nim dobrze i narzeka.