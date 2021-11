Don Vasyl o ojcu Edyty Górniak: "Bardzo ubolewał nad Edytką. Tęsknił"

Bardzo ubolewał nad Edytką. Bardzo tęsknił za nią. Był dumny z niej. Kiedy spotkałem Janka, to mówił mi, że do mnie się przyznała, a do niego nie. Oni byli pogodzeni, tylko że Edyta poszła w swoim kierunku. Poszła do cywilizacji polskiej, a Janek był w taborze cygańskim. On lubił szampańskie życie, grać, wypić - stwierdził romski muzyk.