22 stycznia będą świętować 20. (!) rocznicę ślubu. Jak Donald Trump poznał Melanię? Flirtował z nią, będąc na randce Z INNĄ

Jak poznali się Donald i Melania Trumpowie? Flirtował z nią na randce z inną

Trump pojawił się wtedy na imprezie w Kit Kat Clubie w towarzystwie "atrakcyjnej blondynki", jednak ponoć to Melania skupiała całą jego uwagę. W końcu biznesmen miał się jej przedstawić i zainicjować rozmowę, jednak ta nie miała pojęcia, kim jest, ani czym się zajmował. Była natomiast pod wrażeniem jego charyzmy i pogawędzili sobie krótko o życiu w Nowym Jorku. Opisuje to jako "chwilę połączenia", a jego energię jako "magnetyczną".

W końcu Donald poprosił ją o numer telefonu, ale ta nieoczekiwanie odmówiła. Zaproponowała jednak, żeby to on dał jej swój numer, na co Trump przystał pod jednym warunkiem - że ta obieca do niego zadzwonić. Wręczył jej więc wizytówkę i wkrótce ich drobny flirt przerodził się w dużo poważniejszą relację. Ich związek miewał wzloty i upadki, a w 2000 roku pojawiły się nawet plotki o ich rozstaniu.