Melania Trump nakręci film o ... sobie. Amazon kupił prawa za horrendalną sumę

Donald i Melania Trumpowie wracają do Białego Domu. Na kilka dni przed inauguracją kolejnej kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych, jego żona udzieliła wywiadu dla "Fox & Friends", w którym opowiedziała o tym, jak widzi swoją działalność.

Zapowiedziała, że będzie nie tylko wspierać męża, ale także rozwijać inicjatywę "Be Best". Kampanię mającą na celu ochronę młodzieży przed cyberprzemocą. Poza tym Melania Trump jest w trakcie prac nad filmem dokumentalnym o swoim życiu.

Powstanie film o Melanii Trump

Melania Trump w wywiadzie dla Ainsley Earhardt w "Fox & Friends" zdradziła, jak przygotowuje się do ponownego pełnienia funkcji pierwszej damy. Poza tematem przeprowadzki do Białego Domu pochwaliła się też, że powstanie film dokumentalny, w którym zamierza przybliżyć ludziom codzienne życie żony prezydenta USA.

Prawa do produkcji zakupił Amazon, za zawrotne 40 milionów dolarów. Melania Trump będzie jedną z producentek, nie zdradziła jednak, jaka część tej kwoty zasili jej konto.

Pytana o to, skąd pomysł na to, żeby powstał o niej film, odwoływała się do wydanej w ubiegłym roku książki.