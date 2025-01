Melania Trump podczas przyjęcia sylwestrowego

Pije se kawę i se tak myślę a coby było na świecie jakby nikt juz nie chorował w ogóle i te kości policzkowe i nosy kobiet same by się formowały, co by było? Wszystkie doktory na bezrobociu w dni parzyste zupa w dni nieparzyste drugie, apteki by padły bonzy firm farmaceutycznych sami zjadaliby te tabletki a teraz Wy pomyślcie sobie co by było gdyby w ogóle nie było pracy? No co by było?