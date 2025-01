Melania Trump przekonywała, że "jest przeciwna botoksowi". Tak zmieniała się jej twarz

Objęcie przez Donalda Trumpa urzędu 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych to również historyczna chwila dla jego żony. Melania Trump po raz kolejny przeprowadzi się bowiem z mężem do Białego Domu i znów będzie mogła spełniać się w roli pierwszej damy.

Metamorfoza Melanii Trump. Tak zmieniała się na przestrzeni lat

W kolejnych latach konsekwentnie ewoluowały zarówno styl, jak i twarz ukochanej Donalda. Melania zaczęła się nosić coraz bardziej luksusowo. Do ślubu w 2005 roku poszła np. przyodziana w wartą ponad 400 tysięcy złotych, zdobioną kryształami, kremową suknię z domu mody Dior.

Oto co według chirurgów poprawiła sobie Melania Trump

Od dłuższego czasu media rozpisują się o tym, co poprawiła w swoim wyglądzie wybranka serca prezydenta. Głośno było m.in. o jej nosie. Według znanego amerykańskiego chirurga, Jaga Chana, kobieta poddała go korekcie. Mówiło się, że chciała, by wyglądał tak, jak nos jej pasierbicy - Ivanki Trump. Sama zainteresowana zaprzeczyła owym doniesieniom, podkreślając, jak ważny jest dla niej naturalny wygląd i przekonując, że chce zestarzeć się z godnością.