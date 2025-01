Odziana w błyszczącą suknię Ivanka Trump gawędzi z Elonem Muskiem i Jeffem Bezosem na kolacji przed zaprzysiężeniem ojca

Trump z Muskiem , ten tandem - przeraża mnie. Musk zachowuje się jak rozkapryszony dzieciak, wysyła pluszowego bananka w kosmos , naprawdę nie widzi innych, ważniejszych potrzeb ?..Władza plus pieniądze niewłaściwie wykorzystane mogą zrobić ogromną szkodę .Musk od dawana kręcił się koło Trumpa i to on pomógł mu wygrać wybory.. Źle to wygląda..