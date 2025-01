Koniec rozpaczy miliona Amerykanów. Po interwencji Donalda Trumpa znów MOGĄ KORZYSTAĆ z TikToka

Ustawa zakazująca działalności TikToka w Stanach Zjednoczonych wywołała ogromne poruszenia. Ma ona mięć związek z bezpieczeństwem kraju, albowiem aplikacja należy do Chin. Politycy za czasów panowania Joe Bidena obawiali się, że dane znajdujące się w aplikacji mogą być wykorzystywane do szpiegostwa. Popularna platforma w niedzielę rano przestała działać i zniknęła z Google Play i App Store.

90-dniowa zwłoka jest czymś, co najprawdopodobniej zostanie zrobione, ponieważ jest to zasadne. Jeśli zdecyduję się to uczynić, prawdopodobnie ogłoszę to w poniedziałek - powiedział w wywiadzie dla NBC.