Stylista Melanii Trump żali się, że projektanci nie chcą z nią współpracować. Został WYRZUCONY z butiku

Prawdę mówiąc ma kobieta kłopot. Cały świat będzie ją oglądać, chce wyglądać wyjątkowo, a zazwyczaj nie będzie miała się w co ubrać. Inne pierwsze damy ubierają bez problemu, stara Macrona ubrana zawsze bezbłędnie, nowocześnie, księżna Catherine zawsze pięknie. To ważne być dobrze ubranym. Ona nie może wyjść w worku na ziemniaki i ubraniach z poprzedniej kolekcji, to wstyd. Jednak jak idziesz do teatru czy opery musisz być odpowiednio ubrana,a teraz wyobraźcie sobie,że jesteście osobami na których wszyscy patrzą jak tam wchodzą, to jest stres ogromny, i co? Chcesz wyglądać gorzej niż inni i żeby się z Ciebie wszyscy śmiali? Wszyscy z opery? A następnego dnia we wszystkich gazetach na świecie i social mediach będą artykuły o tobie i mamy wyśmiewające ją. Jak się księżnej Kate tylko spódnica lekko podwinęła co połowy uda to cały świat to komentował. A Melania odmawiają się ubrać, a ona ma mieć przez najbliższe 4 lata cały grafik spotkań. To jest stres. I wszystko dlatego,że jej męża nie lubią. To nie równe traktowanie. On zalozy garnitur i krawat i hejo, a ona przez 4 lata nie będzie miała w co sie ubrać. Ja tam jej współczuję. Jak ide na galę to chcę wyglądać najlepiej i mieć niepowtarzalną suknię. Jak najbardziej ją rozumiem i jej współczuję.