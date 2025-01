Melania Trump OBWINIA Obamów za utrudnienia podczas przeprowadzki do Białego Domu. "Informacje zostały przed nami zatajone"

Wiecie o tym, że kilka miesięcy temu jak były huragany w USA lewica zakazała ratowania ludzi z domów które miały plakaty poparcia dla Trumpa. Zwolnili kierownika organizacji dopiero wtedy kiedy się to wydało do wiadomości publicznej, tutaj jest oficjalne oświadczenie i przeprosiny FEMA: ''Recently, one FEMA employee departed from these values to advise her survivor assistance team to not go to homes with yard signs supporting President-elect Trump. This is a clear violation of FEMA’s core values and principles to help people regardless of their political affiliation. This was reprehensible. I want to be clear to all of my employees and the American people, this type of behavior and action will not be tolerated at FEMA and we will hold people accountable if they violate these standards of conduct.''