Internauci odkopali STARE ZDJĘCIA ze ślubu Trumpów. Melania poszła do ołtarza w sukni wartej ponad 400 tys. zł!

Jeszcze niedawno wszyscy pluli na Trumpa, a teraz wszędzie o nim pełno chwalebnych peanów i o jego żonie. Nawet owacje na stojąco w Sejmie dostał jakbyśmy go MY wybierali i byłby to NASZ prezydent. Jeszcze chwila a wazeliniarze gotowi go kanonizować. Trwa wyścig kto najgłośniej będzie piał z zachwytu. Tak jakby od niego zależały ludzkie kariery, kto nie pieje ten nie z nami.