Melania Trump zaczynała karierę jako modelka. Tak wyglądała na zdjęciach zrobionych ponad 35 LAT temu

Wywołana do tablicy Melania Trump ponownie znajdzie się w centrum medialnego zainteresowania. Dla przyzwyczajonej do fleszy aparatów bizneswoman nie jest to najmniejsze wyzwanie. Będąc jeszcze nastolatką, bezbłędnie opanowała sztukę wdzięczenia się do zdjęć, sukcesywnie rozwijając swą modelingową karierę.