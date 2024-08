Ile zarabia Melania Trump? Za jedno wystąpienie miała zgarnąć ponad 230 TYSIĘCY DOLARÓW. To dopiero początek

Ola 46 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

A ja pracuje na zleceniu, zarabiam marnie grosze które wydaje praktycznie tylko na rachunki, na życie to tylko podstawowe wydatki, żadnych przyjemności. Oczywiście szukam lepszej pracy ale jak się ma dzieci to trzeba dostosować te godziny. A ja chcę pracować a nie żyć z 800. Chciałabym zacząć przedłużać rzęsy ale boje się że nie podołam, że się nie uda, że się nie nadaje. Brak mi pewnością siebie. A to byłby fajny sposób by dorobić do pensji