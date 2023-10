Donald Tusk może liczyć na OGROMNĄ euroemeryturę. Ile miesięcznie wpływa politykowi na konto?

sylwia 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Mógłby sobie chłop darować to polskie bagienko i się grzać w jakimś ogródku, a musi z ochroniarzem zasuwać i znosić obsesję Kaczora na swoim punkcie. Mam pewne własne żale do Tuska, ale fajnie że wziął na siebie tego Kaczora. Uczepił się on jak rzep tuskowego ogona. Co zrobi lub powie Tusk, to już Jarek zinterpretuje po swojemu. Gdyby Tusk wyprał koszule w niemieckim proszku, to by było, że mu Angela kazała. Gdyby Tusk ruskie pierogi zjadł, to by o tym spot kazał nakręcić. Gdyby kupił niebieski szalik w gwiazdki wnuczce to znów byłby to prezent z Brukseli i tak bez końca.