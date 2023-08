Donald Tusk na zdjęciu z wnuczkami. Tak wypoczywa z rodziną w ośrodku na Kaszubach (FOTO)

Kasia Tusk od lat aktywnie działa w internecie. Prowadzi lifestylowego bloga Make Life Easier , który sprawił, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce. Córka byłego premiera jest także mamą dwóch córek, 4-letniej Liliany i 2-letniej Marii . Imię najmłodszej pociechy jeszcze do niedawna było owiane wielką tajemnicą. Chociaż blogerka na co dzień unika mediów, to na Instagramie chętnie dzieli się z obserwatorami relacjami z codziennego życia.

Kasia Tusk dba o prywatność dzieci

Kasia Tusk przyzwyczaiła obserwatorów do ochrony wizerunku swoich dzieci. Blogerka niechętnie pokazuje twarz córek. Na zdjęciach i relacjach publikowanych w mediach społecznościowych konsekwentnie zasłania im twarz. Choć podczas niedawnej podróży do Prowansji zrobiła mały wyjątek, to w najnowszych relacjach z kolejnego wyjazdu powróciła do swoich zasad.