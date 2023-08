Donald Tusk pozuje z wnuczką na tle kaszubskiego parku i MĘDRKUJE: "Najlepiej iść jedną WSPÓLNĄ DROGĄ" (FOTO)

OTO FAKTY! 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Donald Tusk 22. kwietnia 2022 skończył 65 lat i dostaje potężną emeryturę. Za pracę w instytucjach unijnych obecny szef Platformy Obywatelskiej dostaje 21 tysięcy zł. miesięcznie. To jednak nie wszystko. Do tego dochodzi jeszcze świadczenie z ZUS wynoszące ok. 9 tys. złotych. Polityk na brak pieniędzy narzekać nie może, bo szerokim strumieniem płynęły ze struktur unijnych, z racji pełnionych tam funkcji. Wiadomo bowiem, że od 2014 r. jako przewodniczący Rady Europejskiej, a później szef Europejskiej Partii Ludowej, zarobił około 9 mln zł. Tusk stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej zajmował od grudnia 2014 r. do listopada 2019 r. Równało się to pensji w wysokości ok. 105 tys. zł. miesięcznie. Co więcej, w styczniu 2019 roku dostał podwyżkę do ok. 140 tys. zł. miesięcznie. Do tego należy doliczyć dodatki: na koszty reprezentacyjne – ok. 76 tys. zł. rocznie i na mieszkanie – ponad 200 tys. zł. rocznie. To oznacza, że w ciągu pięciu lat Donald Tusk zarobił ok. 7,73 mln zł. Ile wpłynęło na jego konto? Tego dokładnie nie wiadomo, bo podane przez unijne instytucje zarobki nie uwzględniają opodatkowania. Tusk był także zwolniony z obowiązku składania oświadczenia majątkowego (!!!). Koniec kadencji na fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej nieszczególnie wpłynął na zarobki Tuska. Do końca 2021 r. RE wypłacała mu tzw. „dodatek przejściowy”, w wysokości ok 58 tys. zł. miesięcznie. Do tego były premier mógł liczyć na ok. 30 tys. zł. miesięcznie jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.