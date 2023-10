Donald Tusk skomentował film Wardęgi, uderzając w Morawieckiego: "Do tego jest państwo, żeby chronić nasze dzieci przed pedofilami!" (WIDEO)

Niedawno wybuchła medialna burza związana z rzekomymi nieprzyzwoitymi relacjami znanych youtuberów z nieletnimi dziewczynami ( "Pandora Gate" ). Najpoważniejsze zarzuty zostały skierowane do Stuu Burtona , o którym Sylwester Wardęga nagrał specjalny materiał . Zdaniem autora filmu, Stuarta i co najmniej dwie nastolatki miały łączyć relacje niezgodne z polskim prawem.

Musimy chronić nasze dzieci w Internecie! W Państwie Polskim nie ma zgody na pedofilię, na tolerowanie zwyrodnialców. Poleciłem służbom zająć się natychmiast sprawą, oczekuję stanowczych i szybkich działań. Ostrzegam wszystkich, którzy chcą krzywdzić dzieci. Spotka was kara, spotka was kara najbardziej dotkliwa z możliwych - czytamy we wpisie opublikowanym na oficjalnym koncie premiera.