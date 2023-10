Mateusz Morawiecki o aferze z youtuberami: "Poleciłem służbom natychmiast zająć się sprawą"

Premier Mateusz Morawiecki wydał oświadczenie na swoim profilu na portalu społecznościowym, w którym wezwał odpowiednie służby do natychmiastowego zajęcia się sprawą, która dotyczy polskich youtuberów. Oczekuje on stanowczych i szybkich działań w tej kwestii. Premier odniósł się do kontrowersji, która wybuchła wokół internetowych twórców, oskarżanych o niepokojące kontakty z niepełnoletnimi fankami.