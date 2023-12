Donald Tusk zaliczył WPADKĘ podczas wygłaszania expose! "Nie wiem, co się stało..."

Zawiedziona 39 min. temu zgłoś do moderacji 86 29 Odpowiedz

Za jego kadencji była bieda. Umowy śmieciowe. 40 zł rodzinnego. Żadnych dodatków. Wiek emerytalny podwyższony. Podatki wzrosły. Akcyza na alko i papierosy poszybowala w górę. A rok przed zakończeniem jego kadencji poddał się do dymisji i uciekł do Brukseli. Zostawiając obywateli. A więc moje zaufanie do niego równa zero....