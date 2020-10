Donatan szydzi z zarzutów o rzekome PROMOWANIE PEDOFILII w piosence Lady Pank: "A Kundel Bury to utwór o uchodźcach dokonujących gwałtów"

Gość 42 min. temu zgłoś do moderacji 19 15 Odpowiedz

Ten tekst jest niestosowny. Jako dzieciak nigdy tego nie analizowałam, a teraz gdy jestem dorosła, to się wzdrygam jak to słyszę. Znam i spotykam na co dzień mnóstwo takich "czekoladowych" nieletnich dziewczynek. Niczym się nie różnią od białych dziewczynek. No cóż, może da się przyjąć, że podmiot liryczny tego utworu też jest bardzo młody, wtedy to nie brzmi źle. Ale jednak utwór od zawsze w wykonaniu dojrzałych panów. No i tekst trąci seksualizacją dzieci innej rasy, tak jak w przypadku pewnego znanego dziennikarza i jego tekstów o "czarodziejkach", na które by sobie nigdy nie pozwolił w odniesieniu do białych dzieci. Piosenka fajna, ale się zestarzała w tym aspekcie i nie przystaje do naszych czasów. Są tacy co przeżywają, że pracownicy nie można teraz w tyłek klepnąć i to wcale nie świadczy o tym, że kiedyś była wolność i było lepiej.