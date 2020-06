Donatan zachwala stosowanie wobec dzieci "WYCHOWAWCZEGO WPIE*DOLU". Internauci oburzeni: "Czuję OBRZYDZENIE"

xyz? 36 min. temu zgłoś do moderacji 55 14 Odpowiedz

Drogi Pudelku, w poprzednim poście bardzo hejtujcie Lewandowską za to, że jak ma gorszy dzień to się „zatraca w gotowaniu” - trochę tego nie rozumiem, po co celowo nakręcacie na nią hejt? Jak dla mnie „snuje głębokie refleksje” brzmi co najmniej sarkastycznie i prześmiewczo w kontekście tamtego wpisu, a przecież jeśli ktoś nie chce czytać jej (jak to mówicie) „głębszych przemyśleń” to po prostu jej nie śledzi na Instagramie i nie ma styczności z nią i jej postami. Ja nie jestem jej fanką, nie obserwuje jej na Instagramie, nie kupuje artykułów promowanych jej nazwiskiem ani nie ćwiczę z nią, ale w tamtej kwestii się z nią zgadzam. Po gorszym dniu lubię zrobić coś co według mnie jest odprężające - np. oglądam sobie Bridget Jones albo Harrego Pottera, moja mama relaksuje się pracując w naszym ogródku, mój brat lubi wieczorami sobie rysować, a pani Lewandowska woli spędzić czas w kuchni - no i fantastycznie. Niech każdy sobie sam decyduje co sprawia mu radość (na którą może sobie pozwolić) i niech to robi, nie nakręcajmy hejtu na innych :) miłego dnia i więcej tolerancji :)