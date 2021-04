Dorota Szelągowska ma KOMPLEKSY z powodu wykształcenia: "Studiowałam dwa kierunki, ŻADNEGO NIE SKOŃCZYŁAM"

Jojo 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Kurs to zupełnie co innego. Architektura to kierunek studiów i nie mówimy tutaj o architekturze wnętrz, która uważam powinna nazywać się aranżacją. Tak architektura to mosty i matematyka, na poważnej politechnice to prestiżowy kierunek a warunkiem dostania się na niego jest zdanie egzaminów wstepnych z rysunku. Ale co mogą o tym wiedzieć gwiazdeczki z telewizji z zawodem "syn ojca" itp. inni też zaczynają pracę i muszą się utrzymać w kończą zaocznie prestiżowe kierunki i odnoszą sukcesy zawodowe. Kwestia ambicji.