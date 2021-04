Dorota Szelągowska wspomina BIEDNE dzieciństwo: "Nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak gołąbki Z MIĘSEM"

... 2 godz. temu zgłoś do moderacji 324 4 Odpowiedz

jak kiedys zapytałam babci, jak sie jadło kilakdziesiat lat temu, szczegolnie na wsi, to powiedziała, że głownie ziemniaki, kapusta, marchew, inne warzywa, to, co samemu sie wyhodowało na polu, mleko, jak sie miało krowe. a mięsa sie nie jadło w ogóle, chyba że od święta, bo za drogie było.