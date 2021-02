SZOK I NIEDOWIERZANIE! Remont Doroty Szelągowskiej nie przypadł do gustu bohaterom programu: "To był STRASZNY POLICZEK"

Raz na kilkaset programów, które już zrobiliśmy, rzeczywiście była sytuacja, gdzie bohaterom nie do końca podobał się remont - przyznaje z bólem w rozmowie z portalem Gala.pl. Potem co prawda zmienili zdanie, ale dla nas to był straszny policzek. Chodziliśmy do tyłu przez dwa tygodnie, bo ten finał i ta radość u ludzi to jest tak naprawdę paliwo napędowe na kolejne remonty.